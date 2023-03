HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die idealtypische SEO-Agentur kann vor allem Onpage, versteht sehr gut, was Shops wollen und hat idealerweise etwas Ahnung vom Rest.

In ihrem mittlerweile achtzehnten Jahr durchleuchtet die SEO/SEA-Agentur-Umfrage von iBusiness die Branche. Wir haben aktuell abgefragt, welche Leistungen die oberen einhundert Agenturen der SEO-Branche anbieten: Ist es ein Dienstleistungssektor, der Links aufbaut, Seiten optimiert oder Shops nach oben bringt? Welche Rolle spielt internationales SEO und wie groß ist der Anteil von Universal-Search-Optimierung am Leistungsportfolio? Um das herauszufinden, hat iBusiness die Top-100-Agenturen sich selbst einschätzen lassen. Was könnt ihr am besten, wo liegt eure Kern