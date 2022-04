Privacy Sandbox: Google startet Testphase für Topics

Erst im Januar hatte Google das 2021 angekündigte Targeting-Prinzip FLoC, das sich auf Kohortenanalysen stützen sollte, offiziell gestoppt und den Nachfolger Topics vorgestellt . Hintergrund war die Suche nach einem datenschutzkonformen und DSGVO-resistenten Trackingverfahren, das ohne die zum Untergang verurteilten 3rd-Party-Cookies auskommt. Topics setzt nicht mehr auf Kohorten, sondern auf die Analyse der individuellen Browser-Historie eines Chrome-Nutzers oder einer Chrome-Nutzerin. Seiten, die bei Googles Topics teilnehmen, können mittels einer API quasi an Google melden, welche Interessen sie bedienen. Bietet eine Seite etwa Infos zu Filmen, bekommen die Chrome-NutzerInnen, bei denen Film-Interesse diagnostiziert wurde, entsprechende Werbung zu sehen.Weltweit können EntwicklerInnen nun die APIs Topics, Fledge und Attribution Reporting in der Canary-Version von Chrome testen. Google will die Testmöglichkeiten zudem einer limitierten Anzahl von Chrome-Beta-NutzerInnen anbieten. Sobald die Beta-Version funktioniert, laufen weitere API-Tests in der Standard-Version von Chrome.Die Tests werden weltweit erfolgen, in Europa allerdings mit Einschränkungen. "Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), in der Schweiz und im Vereinigten Königreich können sich NutzerInnen für die Teilnahme an den Tests anmelden", erklärt Google. Voraussetzung für die Tests ist in diesen Regionen also ein Opt-In. Erste Einblicke auf das Privacy Center und die startende Testphase liefert Vinay Goel , Privacy Engineering Director, im Chromium-Blog von Google.