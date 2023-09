Nein, meinen Keks esse ich nicht!

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Cookies ablehnen: 52 Prozent

Internet-Browserverlauf löschen: 43 Prozent

Cookie-Cache löschen: 42 Prozent

Im Inkognito-Modus surfen: 22 Prozent

Lediglich 12 Prozent äußern keine besondere Präferenz für datenschutzfreundliche Brands. Derzeit lehnen 52 Prozent der Menschen in Deutschland Cookies aktiv ab. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Civey im Auftrag des Targeting-Dienstleisters Nano Interactive , für die Mitte August mehr als 5.000 Deutsche befragt wurden.Die Untersuchung offenbart zudem, dass KonsumentInnen mittlerweile sehr gut darüber informiert sind, wie Advertiser an persönliche Daten gelangen und sie für Werbezwecke nutzen. So sind 82 Prozent der Befragten der Ansicht, dass ihnen in den letzten Jahren bewusster geworden ist, wie Werbetreibende mit ihren Daten umgehen.Die VerbraucherInnen sind derzeit nicht nur sensibler mit Blick darauf, wie Werbetreibende ihre persönlichen Daten einsetzen, sondern sie kümmern sich auch insgesamt stärker um ihre Privatsphäre. 44 Prozent der Befragten betonen, dass sie im Vergleich zum Vorjahr mehr darauf achten, ihre Privatsphäre im Internet abzusichern (gleich geblieben: 52 Prozent).Um ihre persönlichen Daten gezielt zu schützen, greifen die Befragten vorrangig auf folgende Methoden zurück:Hier die Top4 der Schutzmechanismen im Überblick:Nur ein Viertel der Befragten verzichtet darauf, durch Maßnahmen wie das Ablehnen von Cookies oder das Löschen des Caches ihre persönlichen Daten zu schützen.