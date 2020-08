Instagram führt weltweit QR-Codes ein

Innerhalb der Instagram-Stories-Kamera längere Zeit auf den im Finder angezeigten QR-Code tippen. Die Instagram-QR-Code-Kamera auf einen QR-Code richten. Über diese kann auch ein Bild hochgeladen werden, das einen QR-Code enthält. Mit einer beliebigen Kamera eines Drittanbieters, die das Scannen von QR-Codes unterstützt.

In Japan hat Instagram das neue Kundenbindungs-Feature laut TheVerge vor einem Jahr eingeführt, nun steht es weltweit zur Verfügung: Auf Instagram ist es ab sofort möglich, QR-Codes zu erstellen und einzuscannen. Über den QR-Code eines Unternehmens oder Creators gelangt der Nutzer mit jeder belieben Kamera-App direkt auf dessen Account. Dort kann er sich beispielsweise über Öffnungszeiten informieren, die angebotenen Produkte anschauen und auch direkt kaufen. Instagram will damit vor allem Shops und Restaurants dabei unterstützen, ihre digitalen Kanäle auszubauen und den Kontakt zu Kunden aufrecht zu halten.Und so funktioniert es:Alle Nutzer finden ihren individuellen QR-Code in ihrem Profil-Menü. Wer den Code ausdrucken will, um ihn in sein Schaufenster zu kleben, muss dazu auf die Website www.instagram/nametag gehen.Es gibt drei Möglichkeiten, einen QR-Code zu scannen:Nach dem Einscannen werden Instagram-Nutzer direkt zum Account weitergeleitet. Alle Nutzer, die Instagram noch nicht installiert haben, gelangen zur Instagram Webversion, die einen Link zum App Store enthält.Instagram setzte zuvor ein ähnliches System namens Nametags ein, bei dem es sich um interne QR-ähnliche Codes handelte, die nur von der Instagram-Kamera gescannt werden konnten. Diese Funktion, die die Suche nach Profilen auf der Plattform erleichtern sollte, wird durch das neue QR-Code-Features abgelöst.