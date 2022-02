Verimi-App bündelt Personalausweis, Führerschein und Covid-Zertifikat

15.02.2022 Die Verimi-App bringt Personalausweis, Führerschein und EU COVID-Zertifikate in einem ID-Wallet auf dem Smartphone zusammen und soll so das physische Prüfen von Ausweisen im Alltag - zum Beispiel bei 2G-Nachweisen in der Gastronomie, bei Kontrollen vor Ort oder im Internet - erleichtern.

Die Verimi -App will zur intuitiven ID-Wallet werden und bündelt dazu neuerdings Personalausweis, Führerschein und EU COVID-Zertifikate auf dem Smartphone. Auf diese Weise soll es zum Beispiel bei einem Besuch von Restaurants, Bars und Veranstaltungen ausreichen, den Screen der Verimi-App zu zeigen. Auch beim digitalen Onboarding, z. B. bei Banken, Versicherungen oder in der Mobilität, übermitteln Nutzer ihre einmal in der Verimi-App hinterlegten Nachweise und Ausweisdaten immer wieder sicher mit nur wenigen Klicks.Das Verimi ID-Wallet ist auf den Prinzipien der "selbst-souveränen Identitäten" (SSI) aufgebaut und bietet den Nutzern damit jederzeit die Transparenz und Kontrolle über ihre Daten. Mit dieser Architektur will Verimi unbefugte Zugriffe, Missbrauch, Profilierung oder eine werbliche Nutzung persönlicher Daten ausschließen.Unternehmen mit hohen Anforderungen an die Datensicherheit, wie zum Beispiel Banken, Versicherungen, Telekommunikations- und Mobilitätsanbieter sowie die öffentliche Verwaltung akzeptieren das Verimi ID-Wallet dank der hohen Standards bei Sicherheit und Datenschutz sowie aufgrund der umfassenden Zertifizierungen und Zulassungen. Sogar die rechtsverbindliche digitale Unterschrift ist aus der sicheren digitalen Brieftasche heraus mit wenigen Klicks möglich. Verimi Pay bietet zudem bequeme und sichere Bezahl-Services komplett eingebettet in die Anwendungsfälle.