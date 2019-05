Diese Köpfe der KI-Forschung sollten Sie kennen

Im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BmBF) ausgerufenen Wissenschaftsjahr 2019 steht die Künstliche Intelligenz im Fokus. Um das Thema in der breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen, hat die Gesellschaft für Informatik (GI) gemeinsam mit einer Jury zehn prägende Köpfe und Technologien der noch jungen deutschen KI-Geschichte gekürt. Im Rahmen ihres Projektes "#KI50: Künstliche Intelligenz in Deutschland - gestern, heute morgen" lud das Gremium 18 Expertinnen und Experten für KI zur Debatte ins Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.Der Jurysitzung war eine dreiwöchige offene Nominierungsphase vorausgegangen, in der über 80 Personen vorgeschlagen wurden. Bereits verstorbene Persönlichkeiten sollen gesondert geehrt werden. In der Kategorie "zehn prägende Köpfe der deutschen KI-Geschichte" zeichnete die Jury aus: (Mensch-Maschine-Interaktion, Multiagentensysteme), Institut für Informatik der Universität Augsburg (Wissensrepräsentation und Schlussfolgern), TU München, Uni Darmstadt, Mitgründer der Forschungsgruppe KI/Intellektik an der TUM, der Fachgruppe KI in der Gesellschaft für Informatik (GI), der Zeitschrift KI, der Frühjahrsschule für Künstliche Intelligenz (KIFS), des Advanced Course in Artificial Intelligence (ACAI), Gründungspräsident der European Association for Artificial Intelligence (EurAI), Präsident der International Joint Conferences on Artificial Intelligence Inc. (IJCAII). (Planen), Institut für Künstliche Intelligenz, Universität Ulm (Wissensrepräsentation und Schlussfolgern), Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Leipzig (Multiagentensysteme/Bildverstehen/Anwendungen), Jacobs University Bremen, Universität Bremen, Bernhard (Wissensrepräsentation und Schlussfolgern/Planen), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Arbeitsgruppe Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Maschinelles Lernen), Max-Planck-Institut für Kybernetik, Tübingen , (Wissensrepräsentation und Schlussfolgern), Mitgründer Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DKFI), TU Kaiserslautern, Saarbrücken (Mensch-Maschine-Interaktion/Dialogsysteme), Mitgründer Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Vorstandsmitglied des International Computer Science Institutes (ICSI), University of Berkeley, Nobelpreis-Akademie Stockholm (Maschinelles Lernen), Institut für Informatik, Universität Bonn, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme"Zehn bedeutende Technologien der deutschen KI-Geschichte" sind:Autonome Systeme & Autonomes FahrenErfahrungsbasierte SystemeEvolutionäre Algorithmen und EvolutionsstrategienStrategien für das Maschinelle LernenData Mining ToolkitKonfigurationAutomatisches Beweisen / DeduktionssystemeDokumentenanalyseWissensrepräsentationAutomatische Sprachverarbeitung: DialogsystemeProf. Dr. Ingo Timm (Vorsitzender der #KI50-Jury) und PD Dr. Matthias Klusch sehen als Sprecher des GI Fachbereichs Künstliche Intelligenz (FBKI) in den Auszeichnungen vor allem einen Diskursbeitrag zur deutschen KI-Geschichte: "Wir wollen uns mit #KI50 ganz explizit nicht dem Anspruch verschreiben ein unumstößliches Top-10-Ranking zu erstellen oder ein Geschichtsbild der KI zu zementieren. Wir wollen unsere Listen als Diskussionsbeiträge zur Disposition stellen. Insbesondere soll #KI50 dazu anregen, über die lange Tradition der KI in Deutschland zu reflektieren und vielleicht einige noch nicht so allgemein bekannte Erfindungen und Personen der deutschen KI-Geschichte zu entdecken."Weitere Informationen über die gekürten KI-Experten gibt es unter ki50.de