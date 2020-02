Facebook demonstriert Liebe zu Demokratie und Transparenz

Bild: Facebook

18.02.2020 Im Angesichts anhaltender Regulierungsrufe prescht Facebook vor und kündigt externe Überprüfbarkeit seiner Zensurentscheidungen an - Nutzer sollen also bald überprüfen können, was warum in dem sozialen Netzwerk gelöscht wurde. Wie das genau ablaufen soll, ist aber noch vollkommen offen, berichtet Heise . Außerdem stellt der Internetgigant eine enorme Menge an Datensätzen aus den Jahren 2017 bis 2019 für die Demokratieforschung bereit, so berichtet Heise weiter : Wissenschaftler sollen sie nutzen, um den Prozess der politischen Meinungsbildung zu erkunden.