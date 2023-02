Überforderung: Warum immer mehr Marketer ausbrennen

10.02.2023 - Während sich das Marketing in den vergangenen zwei Jahren schneller verändert hat, als in vielen Jahren davor, steigt die Überforderung bei den Marketingverantwortlichen: Immer mehr Aufgaben, immer mehr Daten und Kanäle, zu wenig Personal. Der flächendeckende Burnout in Deutschlands Marketingabteilungen lässt sich langfristig wohl nur mit einer Maßnahme verhindern.