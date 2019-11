Bitcoin-Anfragen bei Google nehmen wieder zu

Nach einem schwachen September ziehen die Suchanfragen für den Begriff "Bitcoin" wieder an. Dies geht aus einer Analyse von Kryptoszene.de auf Basis von Google Trends hervor. Über Google Trends wird das Suchinteresse der Nutzer ersichtlich. Demnach erreichte "Bitcoin" Anfang November einen Google Trends Score von überdurchschnittlichen 55. Der Wert von 100 steht für die höchste Beliebtheit des Suchbegriffes im angegebenen Zeitraum. 50 wiederum bedeutet, dass der Begriff in diesem Zeit-Abschnitt halb so beliebt war.Demnach erreichte BTC seinen Jahreshöchstpunkt im Juni. Seither verschlechterte sich jedoch das Stimmungsbild und führte noch bis Mitte September zu einem negativen Trend. Nun könnte aber wieder eine dauerhafte Zunahme der Suchanfragen anstehen. Die Daten geben auch an, dass Bitcoin Anfang März lediglich einen Score von 24 erreichte. Erst mit steigendem Kurs zog die Nachfrage seinerzeit wieder an.