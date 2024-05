Alibaba startet KI-Marktplatz

B2B-Marktplatz

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Nutzende der Arbeitsplatz-Kommunikationsplattform Dingtalk der Alibaba Group , Betreiber des gleichnamigen B2B-Marktplatzes können jetzt KI-Agenten von Drittanbietern für eine Vielzahl von Aufgaben nutzen.Alibaba hat dazu einen Marktplatz mit über 200 KI-gesteuerten Agenten gestartet, die sich auf Produktivitäts-Tools, branchenspezifische Dienste und unternehmensrelevante Funktionen spezialisiert haben. "Unsere Vision ist es, Dingtalks AI Agent Store zu einem führenden Knotenpunkt für das Wachstum und den Austausch von AI Agenten zu machen", beschreibt der Dingtalk-CEO Ye Jun die Vision. Angesprochen sind SaaS-Unternehmen und individuelle Entwickler, die auf der Plattform KI-Agenten erstellen und gemeinsam nutzen können.Die KI-Agenten reagieren auf Aufforderungen in natürlicher Sprache wie herkömmliche Chatbots, aber ihre Dienste reichen viel weiter. Sie können Aufgaben innerhalb und außerhalb der Dingtalk-Plattform erledigen, von der Erstellung von Geschäftsanalysen bis zur Reiseplanung. ""Wir erwarten das Entstehen eines lebendigen kommerziellen Marktes und eines florierenden Ökosystems, das auf KI-Agenten basiert", sagte Ye. Die über 200 Agenten, die auf dem Dingtalk-Marktplatz verfügbar sind, verfügen laut dem Unternehmen über branchenspezifisches Wissen und anwendungsübergreifende Integration.Basis der multimodalen KI-Ökosphere, die Text, Sprache, Bilder und Videos verarbeiten kann, ist das eigenentwickelte LLM-System " Tongyi Qianwen ", was in etwa "Wahrheit aus tausend Fragen" bedeutet. verfügbar sind bereits Tools, die Bilder verstehen, Daten aus Fotos, Bildern, Videos und mehr extrahieren, Untertitel zu generieren, Bilder zu übersetzen, Videos zusammenzufassen und auf der Grundlage einer grafischen Eingabeaufforderung nach zusätzlichen Daten zu suchen - beispielsweise Produktdaten zu einem hochgeladenen Werkstück.Digtalk hat nach eigenen Angaben 700 Millionen Nutzende weltweit.