Unternehmensentscheider fühlen sich unvorbereitet auf Brexit 

Mehr Kritik als Lob für Brexit-Vorbereitungen der jeweiligen Regierungen

In Großbritannien ist diese Zahl am höchsten (31 Prozent). In Deutschland geben 23 Prozent der Unternehmensentscheider an, wenig bis gar nicht auf den finalen Brexit-Vollzug vorbereitet zu sein. Dies sind Ergebnisse einer Umfrage der internationalen Data & Analytics Group YouGov , für die 1.108 britische sowie jeweils 250 deutsche, italienische, französische und spanische Unternehmensentscheider befragt wurden. Die vom 23. September bis 2. Oktober 2020 durchgeführte Umfrage ist repräsentativ nach Beschäftigtenanteil pro Unternehmensgröße.Die Mehrheit der britischen Unternehmensentscheider (58 Prozent) gibt an, dass ihre Unternehmen ausreichend auf den Brexit vorbereitet seien. In Spanien sind es 57 Prozent, und jeweils 46 Prozent in Deutschland und Italien. In Frankreich sagen dies 39 Prozent der Unternehmensentscheider.Deutsche Entscheider sagen am häufigsten (36 Prozent), ihre Regierung habe die Unternehmen gut oder ausreichend auf die möglichen Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union vorbereitet. Unter Briten sagt dies ein Drittel (32 Prozent), unter Franzosen und Spaniern machen jeweils 29 Prozent der Unternehmensentscheider diese Angabe, in Italien ein Viertel (25 Prozent).Die britischen Befragten geben am häufigsten an (41 Prozent), dass ihre Unternehmen schlecht von der eigenen Regierung auf mögliche Auswirkungen des Austritts vorbereitet wurden. Ebenso viele Spanier treffen diese Aussage. In Deutschland sagen das 30 Prozent. Unter französischen Unternehmensentscheidern sagen sogar 43 Prozent, gar keine Vorbereitungen erhalten zu haben. Dies sagen in Großbritannien nur 19 Prozent.