Verbrannte Millionen: Mitarbeiter nutzen nur die Hälfte der bereitgestellten Software-Lizenzen

Die Hälfte (49,96 Prozent) aller installierten Software in Unternehmen wird von den Mitarbeitern nicht genutzt. Diese neuen Erkenntnisverdeutlichen eine typische Herausforderung, vor der Unternehmen im Jahr 2023 stehen: nachhaltig effizient zu agieren. Das zeigt der Nexthing-Report "Soft-WASTE: Wie groß ist die Verschwendung durch ungenutzte Software-Lizenzen?" . Die Ergebnisse basieren auf der Analyse von mehr als sechs Millionen Endgeräten von Nexthink-Kunden in acht Branchen und zwölf Regionen. Dafür wurden historische Daten aus den ersten Monaten einer Nexthink-Implementierung herangezogen als geeignete Ausgangswerte dazu, mit welchen unnötigen Kosten ein durchschnittliches Unternehmen durch mangelnde Transparenz bei Softwarelizenzen belastet wird.Der Bericht untersuchte mehr als 30 gängige Software-Tools. Für die Kostenberechnung der ungenutzten Softwarelizenzen, die Nexthink im 6-Millionen-Datensatz identifizieren konnte, wurde eine durchschnittliche Lizenzgebühr pro Benutzer und Monat (zwischen 8 und 83 US-Dollar) zugrunde gelegt. Das Ergebnis: Die ungenutzten Softwarelizenzen kosteten die untersuchten Unternehmen etwa 45 Millionen Dollar pro Monat, also rund eine halbe Milliarde pro Jahr.Doch das ist nicht das einzige Kosteneinsparungspotenzial für Unternehmen. Die Nexthink-Analyse ergab zudem, dass viele Wissensarbeiter mehrere Anwendungen für denselben Zweck verwenden. So nutzen etwa 37 Prozent der Mitarbeiter drei Browseranwendungen für den Zugriff auf ihre SaaS-Tools und das Internet, 31 Prozent nutzen zwei Tools für die Zusammenarbeit.Die Ergebnisse des Reports zeigen auch Trends in der Anwendungsnutzung. Welche Anwendungen wurden am aktivsten genutzt? (+50 Prozent)Und welche wurden nicht aktiv genutzt? (<15 Prozent)