Shopsysteme: Adobe / Magento verliert die Führung

TL;DR Shopsystem-Ranking unter den deutschen Top-1.000-Shops: Diese Shopsysteme werden von Deutschlands größten Händlern eingesetzt.

Jährlich ermittelt das Einzelhandelsinstitut EHI gemeinsam mit dem Statistikunternehmen Statista in seiner Studie " E-Commerce-Markt Deutschland 2022 " die Top-1.000-Onlineshops in Deutschland und untersucht sie danach, welche ECommerce-Systeme bei den verschiedenen Händlern eingesetzt werden. iBusiness hat die Studie ausgewertet und die wichtigsten Shopsysteme für Deutschland ermittelt.Zur Erfassung der Shopsysteme bedient sich EHI/Statista der Browser-Add-ons Wappalyzer und Builtwith . Auf diese Weise konnte den Händlern in 58,9 Prozent der Fälle ein Shopsy