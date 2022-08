Herbstmessen: "Die Gefahr von Spreader-Events halte ich für eher gering"

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Maske tragen. Abstand halten.

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher streng begrenzen, nur junges Standpersonal und dieses maximal eine Stunde in der Halle lassen sowie sämtliche Besuchende testen: Als die Redaktion vor zwei Jahren den Virologen Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit , Leiter der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, über Maßnahmen befragt hatte, mit denen sich Veranstaltungen gesundheitsverträglich durchführen ließen, war seine Liste der zu erwägenden Einschränkungen lang (iBusiness: "Problematisch sind längere Gespräche" ).Zwei Jahre, zwei bis vier Impfungen und mehrere Corona-Wellen später hat s