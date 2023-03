Mit Bestandskundenmarketing können Unternehmen den Customer Lifetime Value (CLV) steigern und die hohen Kosten für die Neukundengewinnung kompensieren. Das große Wissen über die Bestandskunden erlaubt zudem eine zielgerichtete und höchst relevante Ansprache, wie Felix Schirl , CEO der Trbo GmbH argumentiert. Ist ein Kunde erst einmal gewonnen, ist seine Reaktivierung leichter und kostengünstiger als einen Neukunden zu gewinnen. Diese Tatsache sollten sich Marketingverantwortliche zu Nutze machen - gerade in schwierigen Zeiten. Ein weiterer Vorteil: In der Regel haben vor allem On