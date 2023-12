OpenAI birgt "katastrophale Risiken" - sagt selbst der CEO?!?

Altman, neuer, alter Chef von ChatGPT-Entwickler OpenAI , liebt es, sich apodiktisch zu den Entwicklungsmöglichkeiten seiner KI zu äußern. Im Februar 2023 schrieb er im Firmenblog, dass es die Aufgabe von OpenAI sei, "dafür zu sorgen, dass Artificial General Intelligence - KI-Systeme, die im Allgemeinen intelligenter sind als Menschen - der gesamten Menschheit zugute kommt."Artificial General Intelligence ist Altmans Lieblingsausdruck, noch cooler: AGI. Kann ChatGPT das irgendwann, ist das Tool so intelligent und so fähig wie ein Mensch. Es geht also um alles. Die Maschine wird zum Menschen. Und macht uns natürlich wahlweise fertig oder endlich zu glücklichen Wesen, beide Überzeugungen existieren derzeit parallel in der Welt der Kulturkriti