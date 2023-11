Der KI-Weltuntergang kommt. Jetzt aber wirklich. Oder?

Ist es jetzt soweit? Oder war das alles nur PR? Die Posse um den OpenAI-Gründer Sam Altman hatte, neben dem Celebrity-Klatsch, eine zweite, scheinbare Sensation zu bieten: Q*, den neu entwickelten Algorithmus von OpenAI, vor dem mehrere Mitarbeiter des Unternehmens in einem internen Brief so sehr gewarnt hatten.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete darüber , dass es sich ungenannten Quellen aus dem Unternehmen zufolge, dabei um den "entscheidenden Durchbruch" auf dem Weg zu AGI handle - ausgeschrieben "Artificial General Intelligence", das Schreckgespenst also, das irgendwann mehr können soll als jeder Mensch und uns de