Wie deutsche Onlinehändler 69 Millionen Euro Umsatz mit Werbung machen

Onlinemarketing

1 von 3 Personen, die auf eine automatische Nachricht klickt, tätigt auch einen Kauf

"Wieder auf Lager" - 67,84 Prozent Öffnungsrate ; 7,06 Prozent Konversionsrate



"Willkommen" - 51,44 Prozent Öffnungsrate ; 6,53 Prozent Konversionsrate



"Abgebrochener Warenkorb" - 45,34 Prozent Öffnungsrate ; 2,42 Prozent Konversionsrate

Reisebranche und Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie erfolgreichste Branchen für EMail-Marketing

So können Marken ihre Marketingstrategie verbessern

Verwenden Sie verhaltensgesteuerte Nachrichten. Nutzen Sie Daten, um Verhaltensmuster von Kunden zu erkennen, und senden Sie in wichtigen Momenten maßgeschneiderte automatisierte Nachrichten, z. B. zur Nachbereitung von Käufen oder für Produktempfehlungen. Die Personalisierung auf der Grundlage von Echtzeit-Aktionen führt zu deutlich besseren Engagement- und Konversionsraten.



Abwechslung durch SMS und Push-Benachrichtigungen. Kombinieren Sie E-Mail-, SMS- und Push-Benachrichtigungen, um Customer Journeys mit mehreren Berührungspunkten zu erstellen. Verwenden Sie beispielsweise SMS für Sofortwarnungen wie Blitzverkäufe, E-Mail für detaillierte Produktvorstellungen und Push-Benachrichtigungen für Erinnerungen an den letzten Warenkorb.



Social Proof und Strategien der Verknappung nutzen: Integrieren Sie Elemente wie Kundenrezensionen, "Wieder auf Lager"-Warnungen und Hinweise auf niedrige Lagerbestände in Ihre Nachrichten. Diese Taktiken erzeugen FOMO und schaffen Vertrauen, was zu schnelleren Kaufentscheidungen führt.



Regelmäßig analysieren und verfeinern. Überwachen Sie Kennzahlen wie Öffnungsraten, Klickraten und Konversionsraten für jeden Kanal. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Strategien zu verfeinern und sich darauf zu konzentrieren, was für Ihr spezifisches Publikum den größten Nutzen bringt.

Die Studie der ECommerce-Plattform Omnisend unterstreicht die wachsende Bedeutung von SMS und Push-Benachrichtigungen als wichtige Instrumente für das E-Commerce-Marketing. Mit einem Anstieg der Nutzung um 122 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erweisen sich diese Kommunikationskanäle als äußerst effektiv, um die Kundenbindung zu fördern."Es ist nicht überraschend, dass die SMS als Kommunikationskanal weiterhin wächst und Ergebnisse liefert. Als allgegenwärtiger Kanal, der sich über alle Generationen erstreckt und für viele der wichtigste ist, war die Nutzung für die Markenkommunikation unvermeidlich, da die Gewohnheit, zuerst zu schreiben, zur Norm wurde", sagt Greg Zakowicz, Senior Ecommerce-Experte bei Omnisend.Automatisierte E-Mails trugen bei deutschen Marken zu 47 Prozent zum Umsatz bei, obwohl sie nur drei Prozent des E-Mail-Volumens ausmachten. Der gleiche Trend wurde bei SMS- und Push-Benachrichtigungskampagnen festgestellt, wo das Verhältnis 55 Prozent zu 18 Prozent bzw. 14 Prozent zu 3 Prozent betrug.Die leistungsstärksten E-Mail-Automatisierungen im Jahr 2024 waren:Die Reisebranche führte 2024 mit der höchsten Konversionsrate von 0,47 Prozent, gefolgt von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit 0,33 Prozent. Die Reisebranche bleibt das zweite Jahr in Folge die Branche mit der höchsten Konversionsrate.Marken aus der Sportbranche führten die Liste bei den Öffnungsraten mit einem Durchschnitt von 31,45 Prozent an. Der Prozentsatz der Personen, die eine E-Mail öffneten und auf einen Link klickten, war jedoch einer der niedrigsten in allen Branchen.Für Sportmarken liegt die Herausforderung darin, Aufmerksamkeit in Aktion zu verwandeln. Marken sollten sich die Zeit nehmen, ihre E-Mail-Templates zu optimieren, indem sie mehr Social Proof wie Kundenrezensionen einbinden und Produktbilder verbessern, um sie ansprechender zu gestalten.Um Ihr Marketingbudget zu erhöhen, empfiehlt Zakowicz folgende Maßnahmen: