Covid-19: Onlinehandel bleibt auch im August um 36 Prozent im Plus 

19,5 Mio. deutsche Verbraucher kaufen mehr Online

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Die Vermutung, dass Verbraucher auch in Zukunft eher online einkaufen werden, spiegelt sich auch in der Entwicklung der deutschen Einzelhandelsbranche seit Beginn der Pandemie wider. Laut Covid Commerce Insight (CCInsight) des Marketing-Software-Herstellers Emarsys schaffte der Online-Einzelhandel in Deutschland auf dem Höhepunkt des Shutdowns ein Umsatzwachstum von 126 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bevor er sich im August auf über 36 Prozent einpendelte.Die Pandemie zwingt den Handel, sich weiterzuentwickeln und digitaler zu werden. Eine Veränderung, die sonst sicher noch Jahre gedauert hätte. In einer Studie von Alvarez & Marsal geben 23 Prozent der deutschen Verbraucher an, ihr Kaufverhalten nachhaltig zu verändern. 34 Prozent der Befragten kauften zum ersten Mal ein Produkt online, das sie vorher immer im Geschäft gekauft haben. Aufgrund dieser Entwicklungen werden für 2020, trotz vieler finanzieller Einschränkungen der Verbraucher, 2,3 Milliarden Euro mehr aus Online-Verkäufen erwartet.Dass mehr Kunden als je zuvor ihre Einkäufe online erledigen, bringt dem Händler einen großen Vorteil. Denn im Vergleich zu einem anonymen Kauf im Geschäft, hinterlassen Kunden Online ihre Daten. Für den Handel gilt es nun, diese auch zu nutzen. "Der Online-Handel bietet die perfekte Gelegenheit, Kundendaten zu sammeln und zu analysieren, so dass Einzelhändler ihre Kunden mit personalisierten Angeboten erneut ansprechen können", sagt Sara Richter , CMO von Emarsys. "So werden aus potenziellen Einzelkunden loyale und profitable Kunden." Der Handel kann die gesammelten Kundendaten also dafür nutzen, über personalisiertes Targeting langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und verbessert so langfristig seine Geschäftsergebnisse.Ein radikales Umdenken des Einzelhandels ist nötig, um den Wandel in eine neue Zukunft zu überstehen. Händler, die ihre Konzepte anpassen, werden diejenigen abhängen, die sich den schnellen Veränderungen des Markts verweigern. Beobachtungen zeigen, dass die Welt des E-Commerce sich dauerhaft verändert und wohl nie wieder zum alten Status Quo zurückfinden wird.