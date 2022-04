Digitale Gesundheitsangebote werden wenig genutzt

Dabei können sich 45 Prozent der Befragten grundsätzlich vorstellen, die Online-Sprechstunde bei Ärztinnen und Ärzten in Anspruch zu nehmen. Und sie haben konkrete Vorstellungen: 80 Prozent würden sich Medikamente per Videokonferenz von Medizinern verschreiben lassen, drei Viertel die Ergebnisse von Untersuchungen besprechen. 60 Prozent sind zudem bereit, sich bei leichten Beschwerden und einfachen Diagnosen online mit Ärztinnen und Ärzten auszutauschen, um sich den Gang in die Praxis zu sparen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage im Auftrag von Sopra Steria , für die Marktforscher Civey 5.000 Personen befragt hat.Grundsätzlich ist die Bevölkerung in Deutschland beim Thema Telemedizin gespalten. Ein Drittel der Befragten würde digitale Angebote in Anspruch nehmen, wenn sie dadurch signifikant Zeit sparen. 22 Prozent akzeptieren die digitale Alternative, wenn die örtliche Entfernung zum nächsten Facharzt zu groß ist. 38 Prozent bevorzugen dagegen prinzipiell den persönlichen Kontakt, 14 Prozent vertrauen neuen digitalen Versorgungsangeboten nicht.