Jetzt wird's ernst: Der Strategie-Guide für Advertising ohne Cookies 

TL;DR Cookie-Verzicht erfordert mehr Strategie und Datenverwaltung, als cookiebasiertes Marketing. Am Ende zahlt sich die Umstellung aber aus.

Was in der letzten Staffel geschah: Die Geschichte des Cookie-Todes in Kurzfassung

Hatten noch im Februar acht von zehn Marketers keinen Plan für die Post-Cookie-Ära ( iBusiness berichtete ), so war das Thema nun prominent auf der Dmexco besetzt, mit fast zwanzig Vorträgen, die sich nahezu ausschließlich um das Überleben in der Post-Cookie-Ära drehten - und Dutzenden mehr Referaten, die das Thema ebenfalls am Rand oder als Teilaspekt aufgriffen. Es wäre eine gute Nachricht für die Werbebranche - und auch die KundInnen der Dienstleister, wenn die Dmexco hier als Urknall funktioniert. Denn noch immer drücken sich viel zu viele Marketing-Experten um die bittere Erkenntnis: Cookies werden nicht nur sterben - sie röcheln bereits. Und es gibt keinen technischen Ersatz für sie, außer einer Privacy-fokussierten neuen Marketing-Strategie. Mühsam, ja - aber auch machbar. So geht's:Es gibt keinen einzelnen Mörder des Cookies, sein Tod ist eher ein multikausales 'Mord im Orient-Express'-Szenario. Zum einen haben die NutzerInnen immer stärkeren Gebrauch von Blockadetools gemacht, die Browserhersteller haben dieses Bedürfnis aufgefangen und (nicht ohne eigene Agenda) standardmäßig eingeschaltete Datenschutz-Tools implementiert. Dann hat die DSGVO die Privacy-Hürde massiv erhöht und ein wegweisendes Urteil gegen einen Cookies verschleudernden Glücksspielanbieter das Übrige getan.Aktuell wartet die Branche noch auf Godot, der die EPrivacy-Regelung mit angehängtem Sargnagel für das Cookie im Gepäck hat