Interaktivagenturen: Wo der Umsatz in den kommenden Monaten herkommen soll 

Das Internetagentur-Ranking 2021 hat gezeigt, dass die Corona-Pandemie durchaus viele Digitalagenturen wirtschaftlich getroffen hat, auch wenn die Marktentwicklung insgesamt weniger stark gelitten hat. Dennoch konnten trotz starker Marktturbulenzen viele Agenturen wachsen und die Stimmung der Dienstleister ist zuversichtlich. Die deutschen Full-Service-Internetagenturen haben für das Internetagentur-Ranking im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 zusammen 1,88 Milliarden Euro Honorarumsatz -exakt 1.878,767 Millionen Euro- gemeldet (Drittkosten und Umsätze, die keine Interaktiv-Honorare sind - beispielsweise Media-Budgets und Software-Lizenzen - werden herausgerechnet). Beim Gesamtumsatz ist das ein Rückgang um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Hintergrund: In den Vorjahren hatte das Internetagentur-Ranking deutlich mehr Agenturen gelistet als in diesem Jahr. Klar ist, Covid-19 hat viele Digitalagenturen und deren Kundenunternehmen hart getroffen. Die Pandemie hat die Digitalisierung zwar in vielen Bereichen stark vorangetrieben, aber auch viele Agenturkunden besonders aus den Branchen Tourismus, Automotive, Events & Messen oder dem stationären Handel, vor existenzielle Fragen gestellt. In der Folge wurden Investitionen gerade im Marketing zurückgefahren oder größere Digitalisierungsprojekte auf die lange Bank geschoben. Das dürfte für den einen oder anderen Fall zu unbefriedigenden Umsatzzahlen geführt haben; ein Grund, sich nicht am Ranking zu beteilig