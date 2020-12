Ho-Ho-Ho-Homeoffice - Video-Podcast 

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bei 63 Prozent der befragten Unternehmen ist die Produktivität der Mitarbeiter im dritten Quartal 2020 dank geringerer Pendlerzeiten, flexibler Arbeitszeiten und der Einführung wirksamer Tools für die virtuelle Zusammenarbeit stark angestiegen. Besonders profitieren konnten die Bereiche IT und digitale Funktionen (68 Prozent), gefolgt von Kundenservice (60 Prozent) sowie Vertrieb und Marketing (59 Prozent), so die Studie 'The Future of Work' des Capgemini Research Institutes , für die weltweit 5.000 Mitarbeiter und 500 Führungskräfte befragt wurden.Eine ähnlich positive Sicht vermittelt der Digital Life Index-Report des Agenturnetzwerks Publicis Sapient . Die Studie zeigt, wie sich die Anforderungen der Angestellten grundlegend wandeln. Arbeitnehmer würden nach Jobs suchen, die flexible Arbeitszeiten und Homeoffice ermöglichen. Allerdings gibt es auch in dieser Studie Unterschiede: Die Mehrheit der Befragten (85 Prozent), die aus dem Homeoffice arbeiten können, wollen dies auch Post-COVID tun, zumindest an einigen Tagen pro Woche. Wer mit anderen Personen oder Kindern zusammenlebt, will jedoch an den meisten Tagen wieder ins Büro gehen.Fast 70 Prozent der Unternehmen glauben laut der Capgemini-Studie, dass sich die Homeoffice-Entwicklung über die Pandemie hinaus fortsetzen wird. Die Produktivität werde jedoch in hohem Maße davon abhängen, wie schnell die Unternehmen lernen und sich neu orientieren. Sie raten dazu, Veränderungen in der Denkweise der Mitarbeiter zu berücksichtigen und eine individuelle und organisatorische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) aufzubauen.Im Video-Podcast schaut iBusiness-Herausgeber Joachim Graf hinter die Kulissen des Homeoffice-Booms und verrät seine Prognose, wo der Markt 2021 tatsächlich hingeht.