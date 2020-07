TikTok will Produzenten bezahlen

24.07.2020 Der Kurz-Video-Dienst TikTok stellt 200 Millionen US-Dollar bereit, um damit Content-Produzenten zu bezahlen. Das Incentive gibt es vorerst nur in den USA.

Der vor allem bei Jugendlichen beliebte Video-Dienst TikTok will weiter wachsen und stärke Anreize für Content-Produzenten schaffen. Dazu schüttet das chinesische Unternehmen rund 200 Millionen US-Dollar in einen Fond, aus dem Content-Produzenten bezahlt werden sollen. Bisher ist eine direkte Mo­ne­ta­ri­sierung auf der Plattform nur über Live-Streams möglich. Allerdings kann nicht jeder von dem Programm profitieren: Zum einen startet es vorerst nur in den USA, zum anderen muss man sich zunächst für die Teilnahme bewerben. Die genauen Auswahlkriterien sind noch unklar.