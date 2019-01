Acht Leitlinien für künstliche Intelligenz in der Digitalwirtschaft vereinbart

24.01.2019 Angesichts der massiv steigenden Relevanz von KI sollen acht Leitlinien die Handlungsgrundlage für die Digitale Wirtschaft in Deutschland bilden und greifen Bereiche wie Digitale Ethik, Herausforderungen für den Arbeitsmarkt oder den Austausch der Wirtschaft mit Politik und Gesellschaft auf.

KI ist ein wirtschaftlicher Wettbewerbsfaktor - als Schlüsseltechnologie wird die Digitalbranche KI in der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen mit einbeziehen. Dazu müssen Unternehmen der Digitalen Wirtschaft konkrete Anwendungsfelder für KI identifizieren. KI liefert einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme - die Digitale Wirtschaft wird diesen notwendigen Diskurs begleiten und moderieren. Dazu müssen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gleichgestellt in den Diskurs mit einbezogen werden. Die Digitale Wirtschaft in Europa muss geschlossen agieren, um nicht abgehängt zu werden - die Implementierung von KI erfordert eine europaweite Denkweise. Damit die Europäische Union geschlossen agieren kann, muss Deutschland als starkes Mitglied der EU vorangehen. Die Autonomie und Entscheidungsfreiheit der Bürger muss gewährleistet werden, um Vertrauen zu schaffen - die Digitale Wirtschaft sieht sich in der Pflicht, ihre datengetriebenen Modelle darauf auszurichten. Daher muss deutlich werden, welche Daten bei einer KI mit welcher Intention verwendet werden. KI hat das Potenzial, die Wirtschaft zu disruptieren - für ihren Durchbruch ist das Klären ethischer Grundsatzfragen eine zwingende Voraussetzung. Dazu bedarf es der gesamtgesellschaftlichen Erarbeitung klarer Leitlinien. Ein Durchbruch der KI wird den Arbeitsmarkt verändern - die Digitale Wirtschaft wird KI nutzen, um neue Berufe im Arbeitsmarkt zu etablieren. Dazu bedarf es einer stärkeren Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Der Aufbau von qualifizierten KI-Fachkräften in Deutschland und Europa hat Priorität - die Digitale Wirtschaft trägt mit passenden Rahmenbedingungen ihren Teil dazu bei. Zusätzlich müssen dazu bestehende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten angepasst und flexibilisiert werden. Daten sind die Treiber der KI - die Digitale Wirtschaft setzt sich ein für angemessene regulatorische Rahmenbedingungen, um die Implementierung von KI auf breiter Basis zu ermöglichen. Datentöpfe müssen geöffnet werden, um Daten nutzbar zu machen und somit der KI zum Durchbruch zu verhelfen.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von KI und den daraus resultierenden Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik hat sich die "Expertenrunde Künstliche Intelligenz" im BVDW aus Vertretern verschiedener Verbandsgremien auf acht Leitlinien im Umgang mit Künstlicher Intelligenz verständigt.KI wird die Digitale Wirtschaft in diesem Jahr prägen wie keine andere Entwicklung - eine BVDW-Mitgliederumfrage zu den Trends dieses Jahres belegt dies und bestätigt, dass KI 2019 das Thema mit dem stärksten Einfluss auf die Digitalbranche werden kann.Die Auswirkungen von KI auf weitere Bereiche der Zivilgesellschaft wie sozialen Zusammenhalt und auch Ethik stellen die Unternehmen vor neue Fragen. Etwa, was Arbeitsplätze betrifft: Fast zwei Drittel der Befragten einer BVDW-Studie aus dem September 2018 (63 Prozent) gehen davon aus, dass zwar Arbeitsplätze wegfallen, dafür aber in gleichem Umfang neue entstehen werden. Jeder Vierte (24 Prozent) rechnet sogar damit, dass vor allem neue Arbeitsplätze entstehen werden. Oder hinsichtlich Freiheitsrechten: Führt KI zu Überwachung und somit Schwächung meiner zivilen Bürgerrechte? Wie kann verhindert werden, dass KI missbräuchlich eingesetzt wird? Wird sichergestellt, dass das Individuum ausreichend Kontrolle über KI-gesteuerte Anwendungen hat?Die acht Leitlinen formulieren entsprechende Ziele:Der Leitfaden erläutert die jeweiligen Leitsätze undwas sie für die Unternehmen bedeuten und steht hier kostenlos zum Download zur Verfügung.