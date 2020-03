Corona-Hilfe: Kostenlose Onlineshops für stationäre Händler

Der Hamburger Herststeller von ECommerce-Software, EPages , bietet Ladenbesitzer in der Coronavirus-Krise Unterstützung durch eine kostenlosen Onlineshops an. Der Service bleibt mindestens bis Ende Juni kostenlos und auch darüber hinaus, sofern die Verordnungen über Ladenschließungen anhalten oder weiterhin Risikogruppen geschützt werden müssen.Die stayopen-Initiative wird von zahlreichen EPages-Partnern im In- und Ausland unterstützt. In Deutschland haben sich bisher der Zahlungsdienstleister Payone , das Joint Venture der Ingenico Group und des Deutschen Sparkassenverlag , und die Payment-Organisation der Volks- und Raiffeisenbanken VR Payment der Initiative angeschlossen, in der Schweiz der größte Hosting-Provider Hostpoint, in Frankreich Box e-commerce, in Spanien Hostalia, in Finnland die Vilkas Group, in Australien eCorner sowie in Portugal Dominios. Details und Updates zu den teilnehmenden Partnern sind auf der Homepage von Epages zu finden.