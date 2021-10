Zukunftsbranchen entdecken das Sponsoring: Auf der Suche nach dem Spotlight 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Mit Sponsoring werben noch junge Online-Branchen um Sympathie und Vertrauen. Voraussetzung ist genügend Reichweite.

Sponsoring erfüllt Employer Branding-Ziele

Obwohl der Profisport immer noch starken Einschränkungen unterliegt, hat sich bisher kein Sponsor unter Verweis auf mangelnde Resonanz in der Öffentlichkeit von seinem Engagement zurückgezogen. Im Gegenteil: Neue Branchen erobern nun den Sport, Sponsoring erweitert seinen Wirkungskreis auf Performance Marketing (siehe iBusiness-Analyse Marketingtrend: Sponsoring wird zur Performance-Plattform ) und etabliert sich zusehends auch als Werkzeug der Mitarbeitergewinnung. Im Kampf um Fachkräfte erweist sich Sponsoring als geeignetes Mittel, um sich von der Konkurrenz abzuheben und potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern als sympathischer Arbeitgeber aufzufallen. Den Einsatzfeldern sind dabei keine Grenzen gesetzt.Die Ludwigsburger Beratungsfirma MHP , eine Porsche-Tochter, hat sich ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt und benötigt dafür jährlich 1.000 neue MitarbeiterInnen. An einer vielbefahrenen Straße des Standorts Ludwigsburg hat das Unternehmen deshalb eine unübersehbare Präsenz aufgebaut: die MHP Arena, eine Sporthalle, in der regelmäßig Spiele der höchsten Handball- und Basketball-Ligen in Deutschland stattfinden. Zu Hause sind hier die Lokalmatadoren Neckar Riesen Ludwigsburg und die SG BBM Bietigheim , beides MHP-Partner. Den BBL-Teilnehmer Ludwigsburg unterstützt das Unternehmen gar als Namensgeber. Und: In diesem Sommer hat MHP auch als Trikotsponsor des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim unterschrieben. Zusammengenommen sind dies Engagements, v