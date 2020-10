Marktanalyse: Die wichtigsten Shopsysteme der Top-1.000 im Detail 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Shopsystem-Ranking unter den deutschen Top-1.000-Shops segmentiert nach Rängen, Umsatz, Traffic und Shopalter

IBM Websphere (Durchschnittsrang 356)



Intershop (Durchschnittsrang 452)



SAP Commerce Cloud (Durchschnittsrang 371)



Salesforce Commerce Cloud (Durchschnittsrang 519)



Magento (Durchschnittsrang 582)



Oxid eShop (Durchschnittsrang 586)



Shopware (Durchschnittsrang 617)

Für welchen Onlineshop ist welches Shopsystem das richtige? Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Schließlich reklamieren fast alle Hersteller ähnliche Features für sich und zumindest auf dem Papier unterscheiden sich die Systeme kaum voneinander.Und trotzdem gibt es enorme Unterschiede, wie ein genauer Blick in die umfangreiche Studie " E-Commerce-Markt Deutschland 2020 " zeigt, die das EHI Retail Institut jährlich gemeinsam mit Statista herausgibt. In der Untersuchung werden die wichtigsten Daten der 1.000 größten Onlinehändler in Deutschland erhoben. Neben Umsatz, Sortiment und Ausrichtung sind das 180 weitere Datenpunkte - darunter auch das verwendete Shopsystem, der Traffic oder das Datum des Shoplaunchs.Diese Studie erlaubt zunächst einen genauen Blick in die Marktverhältnisse (siehe iBusiness: Top Ten - Das sind die erfolgreichsten Shopsysteme 2020 ).Aber aus den erhobenen Daten lassen sich noch weitere Schlüsse ziehen. Deswegen betrachten wir in dieser Marktanalyse die wichtigsten Shopsysteme aus den Top-10 noch einmal detaillierter und zerlegen den Markt in verschiedene Segmente (Umsatz, Traffic, Reifegrad). Auf diese Weise ergibt sich ein aussagekräftiges Bild, welche Marktsegmente von den verschiedenen Systemen angesprochen werden.Diese Shopsysteme haben wir ausgewählt:Kein anderes Shopsystem ist so klar auf die Spitze fokussiert wie IBM Websphere . Mit dieser Ausrichtung ka