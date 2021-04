Ebay startet Online-Marktplätze für lokale Händler 

Der Erfolg des ersten Pilotprojektes mit lokalen Online-Marktplätzen, das Ebay im Jahr 2015 initiiert hatte, war noch überschaubar. Doch die Zeiten haben sich seitdem verändert. Nun gibt es ein weiteres Modellprojekt, das kleine und lokale Händler unterstützen soll: Am 14. April schaltete Ebay in zunächst zehn Städten lokale Online-Marktplätze live. Zum Start von 'Ebay Deine Stadt' beteiligen sich unter anderem die Städte und Kommunen Nürnberg, Chemnitz, Gummersbach, Lübeck und Potsdam. Auch die Stadt Mönchengladbach, die bereits seit dem ersten Marktplatz-Projekt mit Ebay zusammen arbeitet, ist wieder dabei. Partner des Projektes ist der Handelsverband Deutschland (HDE) Die Plattform sei mit 100 weiteren Städten im Gespräch, erklärte Ebays Deutschland-Chef Oliver Klinck gegenüber der 'Die Welt' . Unterstützt wird die Initiative von der Kampagne 'Die große Heimat kleiner Händler' in Digitalkanälen und Print.Die Corona-Pandemie und die Lockdowns bedrohen die wirtschaftliche Existenz vieler lokaler Händler, die auch vom ECommerce-Boom kaum profitieren können. Viele Deutsche wollen deshalb die Läden in ihrer Region bewusst unterstützen. Die bereits vorhandenen lokalen und regionalen Online-Marktplätze verzeichnen zwar steigenden Traffic, tun sich gegen die Konkurrenz von Amazon & Co jedoch schwer (vgl. iBusiness-Analyse: Lokale Online-Marktplätze - Die Zukunft der Nische . Gründe dafür sind das geringe Angebot und die überschaubare Reichweite.Hier setzt das neue Konzept von Ebay an: Die VerbraucherInnen können über die Website Angebote des Handels aus ihrer Umgebung finden, sie online bestellen oder im Ladengeschäft kaufen. Die Angebote des lokalen Einzelhandels werden jedoch nicht nur auf dem lokalen Marktplatz, sondern auch auf der nationalen Plattform ebay.de gelistet. Dies steigere die Attraktivität sowohl für die KäuferInnen als auch die Händler. Laut Klinck beteiligen sich in den zehn Städten mehr als 4000 gewerbliche Händler und Händlerinnen mit mehr als 2,5 Millionen Artikeln. Für NeueinsteigerInnen sind für ein halbes Jahr Beratung und Service kostenlos. Für die ersten drei Monate entfällt auch die Verkaufsprovision.Das standardisierte Programm von Ebay soll lokalen Händlern den Einstieg in den E-Commerce erleichtern. Denn laut HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp haben nach wie vor viele kleine und mittelgroße Händler Berührungsängste mit der Digitalisierung. Einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI zufolge verkaufen erst rund 45 Prozent der stationären Händler auch über das Internet. Der HDE hofft nun, sie gemeinsam mit Ebay "niederschwellig heranzuführen". Tromp: "Mit eBay Deine Stadt hat eBay das Thema lokaler Marktplatz neu gedacht und bietet damit eine echte Chance für Städte und den stationären Handel." Um Händlern den Weg ins Netz zu ebnen, arbeitet der Verband auch mit Google für die 'Initiative Zukunft Handel' zusammen, außerdem mit Amazon für das Projekt 'Händler helfen Händlern'.Um den Einsatz der teilnehmenden Städte zu würdigen, rufen Ebay und der HDE den 'Lokalen Handel Award 2021' aus. Ausgezeichnet werden drei Städte, die sich innerhalb des Programms besonders für ihren lokalen Marktplatz engagieren. Der Wettbewerb startet Mitte April 2021.