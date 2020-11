Digitalisierung des Handels: Lokale Läden auch für zweiten Lockdown schlecht gerüstet 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Kleine lokale Händler sollten Initiativen und Hilfsangebote nutzen, die sie bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen.

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Der eigene Online-Shop und Marktplätze gewinnen an Bedeutung. Lokale Plattformen jedoch nur im geringen Maß.,

(chart: Quelle: ibi research; Grafik: HighText Verlag)

Der zweite Lockdown im November ist auch in der Light-Variante ein Schreckensszenario für lokale Händler. Hohe Corona-Fallzahlen halten Kunden von Shoppingtouren ab. Die Maskenpflicht in etlichen Fußgängerzonen schmälert ebenfalls das Einkaufserlebnis. Auch wenn die Läden diesmal geöffnet bleiben dürfen, shoppen viele Kunden lieber wieder verstärkt im Internet. Laut einer Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) verzeichneten Innenstadthändler in der ersten Novemberwoche im Durchschnitt Umsatzausfälle von mehr als einem Drittel und rund 40 Prozent weniger Kunden als im Vorjahreszeitraum. Am schlimmsten trifft es die Bekleidungs- und die Schuhhändler."Die Zahlen machen klar, dass der Einzelhandel, obwohl er weiterhin öffnen darf, vielerorts in einer sehr schwierigen Lage ist. Die Bundesregierung hat mit ihrem Lockdown light eine Situation geschaffen, in der der innerstädtische Einzelhandel bei offenen Ladentüren finanziell ausgehungert wird", sagt HDE-Geschäftsführer Steffan Genth , der von der Bundesregierung staatliche Hilfen einfordert.Doch viele Probleme sind auch hausgemacht. Während E-Commerce im Corona-Jahr boomt, haben der stationäre Handel und vor allem kleinere Läden ohne Zugang zum Netz mit massiven Umsatzeinbußen zu kämpfen. Umso dringlicher ist die Digitalisierung des Vertriebes für den Einzelhandel und die Online-Verfügbarkeit der eigenen Waren.Vor welchen gewaltigen Herausforderungen dabei lokale Händler stehen, zeigte sich im ersten Lockdown im März. (Vgl. ibusiness-Analyse: Digitale Zukunft lokaler Händler: Warum Vertrauen auf Mitleid keine gute Überlebensstrategie ist .) Seitdem unterstützen verstärkt zahlreiche regionale und überregionale Initiativen, Verbände, Marktplätze und erfahrene Händler (z