Mehr als zwei Drittel aller Web-Inhalte bleiben von Nutzern unbemerkt

Neue Einblicke in das oft missverstandene Verhalten von Website-Usern

Deutlicher Zusammenhang von Seiten-Ladezeit und wahrgenommenen Inhalten

Das belegt eine neue globale Studie des User-Experience-(UX-)Spezialisten Contentsquare. Der Anbieter von Analyse-Software für digitale Nutzererfahrungen hat für die Untersuchung Webseiten aus neun verschiedenen Branchen in aller Welt unter die Lupe genommen und festgestellt: Besonders viele Web-Inhalte bleiben im Bankwesen auf der Strecke (75 Prozent ungesehene Inhalte), dicht gefolgt von Inhalten auf Beauty-Webseiten (74 Prozent ignorierter Content). Am besten schneiden im globalen Durchschnitt noch Marken aus dem Heim- und Technologiebereich ab: Hier sehen sich die Internetnutzer immerhin 40 Prozent der angebotenen Inhalte an.Der Report '2020 Digital Experience Benchmark' basiert auf global erhobenen Daten von Webseiten einiger der größten Marken der Welt. Die anonymisierte Datengrundlage umfasst mehr als 7 Milliarden Web-Sessions von über 400 Webseiten weltweit. Aufgerufen werden die meisten Websites - gerade bei Erstbesuchen - mobil. Smartphones kommen dabei häufiger zum Einsatz als Tablets: Rund 55 Prozent der Besucher gelangen per internetfähigem Mobiltelefon auf eine Website, wobei Seiten der Luxusgüter-Branche beim mobilen Traffic vorn liegen (67 Prozent). Doch nicht immer adressieren die Web-Angebote der Unternehmen tatsächlich die kundenseitig gegebenen technischen Voraussetzungen.Einen starken Einfluss auf das Online-Business nahm auch die Corona-Krise, für den Geschäftserfolg ist die Optimierung des digitalen Nutzererlebnisses wichtiger denn je. Das zeigen auch entsprechende Investitionen in bestimmten Branchensegmenten. Der Blick auf die deutschen User zeigt: Verzeichneten z.B. Supermarkt-Webseiten im März 2019 noch 1,39 Prozent Conversions bei deutschen Kunden, waren es 2020 3,89 Prozent.Das Ignorieren der technischen Voraussetzungen und Vorlieben auf Kundenseite kann laut Studie Bounce Rates erhöhen und - eigentlich mögliche - Customer-Conversions kosten. Die meisten Besuche auf Websites seien keine Mehrseiten-Besuche. Der Schlüssel, um Content wirklich sichtbar zu machen, sei daher die Kombination aus Ladezeit der Seite, Positionierung relevanter Inhalte sowie der Nutzung effektiver Such- und Filterhilfen. Die Daten der Untersuchung zeigen, dass es eine Korrelation zwischen Seiten-Ladezeiten und der Menge der wahrgenommenen Inhalte gibt.