Prognose 2022: Interaktiver Content wächst um knapp 50 Prozent

Wechsel vom Push- zum interaktiven Marketing steht bevor

Kundenerlebnisse sind auf dem Vormarsch

Laut den Ergebnissen des Customer Experience Reports , herausgegeben von der Voycer AG und dem SocialMedia Institute (SMI) , wollen 45 Prozent der Markenentscheider Konsumenten weit vor der Kaufentscheidung auf die eigene Website bringen. Denn Google und Amazon dominieren in der Customer Journey die Phasen von Informations- und Produktsuche bis zur Kaufentscheidung. Der Grund ist, dass Konsumenten hier primär nach Produkten und Lösungen für ein Problem und weniger nach Marken suchen. Diese fehlende Sichtbarkeit versuchen Marken aktuell noch durch Push-Marketing-Ansätze zu korrigieren. Derzeit sind redaktionelle Artikel mit 60 Prozent das vorherrschende Content-Format auf deutschen Markenseiten.Dem Report nach planen Markenentscheider bei ihrer Content-Strategie bis 2022 einen Wechsel vom Push- hin zum interaktiven Marketing. Diese Interaktion mit Nutzern soll zunehmend auf der eigenen Website stattfinden, da Marken nur hier die volle Hoheit über Kundendaten und die Nutzungsrechte am Content besitzen. So messen 69 Prozent aller Entscheider Erlebnissen auf der eigenen Seite eine große Bedeutung für ihre Kundenbeziehungen bei. Für 56 Prozent wird die Verweildauer ihrer Nutzer zu einem der wichtigsten KPIs für den Erfolg ihrer Website anstelle des heutigen Fokus auf der Messung von Traffic und Gesamtanzahl der Besucher. Damit einher geht auch ein Wechsel der Content-Strategie. Interaktive Content-Formate wie Erlebnisberichte, Produkttests, Votings oder Blogs werden wichtiger und sollen den User stärker binden. Ihr Anteil wächst auf deutschen Markenseiten in den kommenden drei Jahren um 47 Prozent, wogegen redaktionelle Inhalte um 15 Prozent sinken. Somit wird die Customer Experience zur Interactive Customer Experience.Auch wenn die Befragten im Bereich Customer Experience aktuell noch Hürden sehen: Für 47 Prozent mangelt es an Know-how, 31 Prozent hadern mit der Aktivierung ihrer User und bei 28 Prozent fehlt derzeit das Budget. Die Trendwende ist da. So wollen 69 Prozent aller Entscheider in drei Jahren die Investments für Customer Experience auf dem eigenen Markenauftritt erhöhen, um Kunden Erlebnisse zu bieten und um beim Kampf um die Kundenschnittstelle aufzuholen.Für den Customer Experience Report wurden 237 Entscheider von deutschen Hersteller- und Händlermarken im Zeitraum von Februar bis März 2019 befragt.