Daniel Blank entwickelt digitale Innovationen für We Communications

Die Kommunikations- und Marketingagentur We. Communications hat Daniel Blank zum Executive Vice President, Head of Digital Innovation, EMEA, ernannt. Seit dem 1. Juli 2025 begleitet er in dieser Position die Teams in der EMEA-Region - mit einem besonderen Fokus auf das deutsche We.-Team - dabei, digitale Innovationen strategisch voranzutreiben und neue Technologien und KI-Workflows noch stärker in die tägliche Arbeit zu integrieren.Blank verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der PR-, Kommunikations- und Medienwelt, mit einem starken Fokus auf Tech- und Digital-Themen. Bei We. ist er bereits seit acht Jahren tätig. Dabei bekleidete er fünf Jahre die Rolle des Deputy Managing Director in Deutschland und hielt dabei auch die Verantwortung für das deutsche Tech- und Digitalteam. In den letzten drei Jahren verantwortete Blank als EMEA Head of Integrated Marketing die Weiterentwicklung integrierter Kommunikation in der gesamten Region, vor allem im Bereich Digitalmarketing, Social Media und Videoproduktion.We. hat Büros in 24 Städten mit dem Hauptsitz in Portland, USA und beschäftigt 1250 MitarbeiterInnen. In Deutschland ist die Agentur in München und Frankfurt vertreten.