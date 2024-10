Angela Kunwald wird Geschäftsführerin der Ruess Group in Stuttgart

Neue Agenturchefin

Die Ruess Group erwirtschaftet an den Standorten Stuttgart und München ein jährliches Gross Income von knapp 3 Mio. Euro. Sie ist fokussiert auf internationales Marketing und Corporate Communications. Neben der strategischen Beratung sind die Kernkompetenzen PR/Content-Marketing, digitales Marketing, Media und Kreation. Kunden sind vor allem Konzerne wie ABB, Antalis, Ebm-Papst, Peri, Sappi, Schubert und Zoho.Angela Kunwald bringt 30 Jahre Erfahrung als Kommunikationsprofi in B2B und B2C mit - in verschiedenen Führungspositionen in nationalen und internationalen Agenturen ebenso wie als Head of Communications im Bildungssektor und in der Industrie. Vor ihrem Wechsel zur Ruess Group war sie Mitglied der Geschäftsleitung der Fink & Fuchs AG "Ich liebe das interdisziplinäre Arbeiten und sehe, dass sich mit einem disziplinübergreifenden Ansatz Kommunikations- und Vertriebsziele besser erreichen lassen", so Kunwald. "In der Ruess Group habe ich dazu das perfekte Aktionsfeld."Kunwald übernimmt die Geschäftsführung der Ruess International GmbH und den Standort Stuttgart von Markus Rahner , der sich nach 10 Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit aus privaten Gründen entschlossen hat, seine Wirkungsstätte in seine Heimat Schwäbisch Gmünd zu verlagern.