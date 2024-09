Daniela Weiß übernimmt Schlüsselrolle bei der Omnicom Media Group

Personalie

25.09.2024 Mit Daniela Weiß als neuer Managing Director stärkt die Omnicom Media Group ihre Führungsriege. Ab Oktober 2024 wird Weiß für die Weiterentwicklung des Kundengeschäfts und das "Agency as a Platform"-Modell verantwortlich sein.

Daniela Weiß , ehemalige Leiterin Vermarktung beim Wort & Bild Verlag , wird ab dem 1. Oktober 2024 als Managing Director und Mitglied des Management Boards der Omnicom Media Group Deutschland tätig sein. In ihrer neuen Rolle übernimmt sie die strategische Verantwortung für die Weiterentwicklung des Kundengeschäfts sowie die gruppenübergreifende Integration von Dienstleistungen. Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für nationale und internationale KundInnen zu entwickeln.Die neue Position markiert Weiß' Rückkehr in die Agenturbranche, in der sie zuvor bei Mediacom und Ströer SE umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat. Ihre Karriere begann sie 2010 als Mediaplanerin bei Mediacom, bevor sie bei Ströer SE bis zur Vice President Agency Sales aufstieg.