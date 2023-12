Überraschende Events, die 2023 den Handel angekurbelt haben

eBay Ads Jahresrückblick

Sommer-Hitze und Kino-Blockbuster treiben die Verkaufszahlen in die Höhe

Große Events erhöhen die Nachfrage nach Fan-Artikeln

Neben planbaren Shopping-Klassikern wie Ostern oder Weihnachten brachte das Jahr 2023 erneut jede Menge spontane Kaufanlässe hervor, die dem deutschen Handel durch erhöhte Produktnachfragen zusätzliche Umsatzpotenziale bescherten. Im Fokus standen hier vor allem Ereignisse und Trends aus den Bereichen Musik, Film, Sport, Gesellschaft und Politik - wie zum Beispiel die hitzig geführte Wärmepumpen-Diskussion, die das Jahr wie kaum eine andere politische Debatte begleitete und damit direkten Einfluss auf das Shoppingverhalten der KonsumentInnen nahm. Die Folge: Die Verkaufszahlen bei Energie- und Heiz-relevanten Produkten wie Solarpanels (rund +40 Prozent) und Leistungsmessern (rund +10 Prozent) stieg bei eBay im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.Ähnliche Effekte auf die Produktnachfrage zeigten sich auch bei der Krönung von King Charles (King Charles-Merchandise: rund +610 Prozent), beim erstmaligen Gewinn der Basketball-Weltmeisterschaft durch das deutsche Team (Dennis Schröder-Trikot: rund +320 Prozent), bei Kino-Blockbustern wie "Oppenheimer" (Oppenheimer-Biografie: rund +230 Prozent) und dem Todestag der Musik-Legende Tina Turner (Tina Turner-Shirts: rund +590 Prozent). Dies ist das Ergebnis des aktuellen Jahresrückblicks 2023, für den eBay Ads die Verkaufszahlen bei eBay.de von 1. Januar bis 27. November 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgewertet hat. Mit diesem Report liefert eBay Ads den HändlerInnen Hinweise, aus welchen spontanen Ereignissen und Trends lukrative Nachfragepeaks resultieren können, die sich mit gezielten Werbemaßnahmen für das eigene Business nutzen lassen.Der Sommer 2023 mit seinen phasenweise hohen Temperaturen hat die Nachfrage nach Produkten wie tragbaren Klimaanlagen (rund +50 Prozent) und Cooling Sprays (rund +40 Prozent) erheblich gesteigert. Aber auch Kino-Blockbuster haben ihre Spuren in der Ebay-Verkaufsstatistik hinterlassen: Der Film "Barbie" ließ die Verkäufe von Artikeln wie Barbie-Jacken (rund +60 Prozent) und Barbie-Rucksäcken (rund +60 Prozent) in die Höhe schießen. "Indiana Jones 5" kurbelte den Verkauf von anderen Harrison Ford-Filmen (+140 Prozent) und der Super Mario Bros.-Film den Absatz der entsprechenden Games an (rund +45 Prozent).Auch sportlich hatte das Jahr 2023 einiges zu bieten: Neben den deutschen Gold-Jungs bei der Basketball-WM fieberten die Deutschen bei der diesjährigen Eishockey-WM und der Frauen Fußball-WM mit. Die Eishockey- und die Frauen Fußball-WM ließ die Nachfrage nach passenden Trikots spürbar anziehen (+210 Prozent bzw. +250 Prozent) stieg zu den Turnieren stark an. Für großes Aufsehen haben außerdem die Wechsel von Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien und Lionel Messi in die USA gesorgt - mit drastischen Abverkaufssteigerungen bei den Merch-Artikeln der Vereine Al-Nasser FC (rund +6.100 Prozent) und Inter Miami (rund +640 Prozent).Aus musikalischer Sicht überstrahlte US-Megastar Taylor Swift alles: Mit ihrer Tour zum neuen Album "Speak Now (Taylor's Version)" war die Künstlerin des Jahres 2023 in aller Munde. Der Verkauf von Produkten wie Taylor Swift-Shirts (rund +720 Prozent) und die Taylor Swift-Box (rund +660 Prozent) schoss bei Ebay raketenhaft in die Höhe. Aber auch der neue Beatles-Song "Now and Then", die erste Tour von Depeche Mode nach fünf Jahren Pause und das neueste Album der Rolling Stones kurbelten die Nachfrage nach Produkten wie Beatles-Vinyl (rund +100 Prozent), Depeche Mode-Shirts (rund +110 Prozent) und Artikeln rund um den Stones-Gitarristen Ron Wood (rund +50 Prozent) zusätzlich an. Ein trauriger Kaufanlass sind die diesjährigen Todesfälle von Stars wie Sinead O'Connor, Tina Turner und Roger Whittaker, von denen viele Fans mit Produkten wie Sinead O'Connor-Vinyl (rund +610 Prozent), Tina Turner-Shirts (rund +590 Prozent) und Roger Whittaker-CDs (rund +140 Prozent) Abschied nahmen. Aber auch der 100. Geburtstag von Vicco von Bülow alias Loriot wirkte sich auf die Nachfrage der KonsumentInnen aus (z. B. Loriot Biografie: rund +450 Prozent).