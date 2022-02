Online-Lebensmittelhandel treibt Fast-Delivery-Services

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

NutzerInnen suchen in den App Stores gezielt nach den Anwendungen, um sich Lebensmittel liefern zu lassen. App Annie hat in seinem "State of Mobile Report 2022" die zehn meistgesuchten Keywords ermittelt: Neben Lieferando und Hello Fresh suchten die NutzerInnen im Food-Delivery-Bereich nach Gorillas , die, zusammen mit Too Good To Go , als Vertreter der Sofortlieferdienste für Lebensmittel, auf dem fünften Platz des Rankings stehen.Die in Deutschland ansässigen Unternehmen Gorillas und Flink haben beide im vierten Quartal weltweit über eine Millionen Downloads erreicht. Das macht sowohl Gorillas als auch Flink zu den wertvollsten Start-ups Deutschlands. Beide versprechen, in 10 Minuten zu liefern. Die Lebensmittel kommen aus Supermärkten der Rewe Group.Die Idee vom 10-Minuten-Lieferdienst für Lebensmittel stammt ursprünglich von Getir -Gründer und CEO Nazim Salur , der seine RiderInnen bereits 2015 auf die Straßen Istanbuls entsandte. Die Expansion nach Deutschland folgte im Juni 2021, als bereits Gorillas dabei war, sich hierzulande als Fast-Delivery-Service zu etablieren. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum bisher Getir als weniger bekannt wahrgenommen wird, aber eigentlich Pionier des Konzepts ist und im internationalen Vergleich die höchsten Downloadzahlen vorzuzeigen hat. Im "State of Mobile Report 2022" von App Annie wird deutlich, dass Getir durch die internationale Expansion im vierten Quartal fast 7 Millionen Downloads weltweit verzeichnen konnte.