Bild: Thomas Hermes Bahnsteigkarten-Automat im DB-Museum, Nürnberg

Disruption, Made in Germany: Bahnsteigkarte statt Vision

09.02.2022 - "Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas, wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte!" Diese Erkenntnis von Lenin hat in über einhundert Jahren nichts an Richtigkeit verloren. Disruption ist eben aus gutem Grund keine deutsche Erfindung. Egal, ob eine politische oder eine digitale. Letzteres liegt auch an Analytics-Software.