Customer-Journey-Studie 2021: Google und Amazon verlieren weiter an Bedeutung 

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Zahl der Quellen steigt, die VerbraucherInnen vor einem Onlinekauf nutzen.

Ebay mit höherer Plattformbindung als Amazon

Das wissen alle, die einen Onlineshop betreiben oder für Handelsmarketing zuständig sind: Am Anfang jeder Customer Journey steht die Informationsphase. Wer Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen plant, für den ist es entscheidend, genau an dieser Stelle die eigenen Botschaften zu setzen, um langfristig aus Informationssuchenden Kaufende zu machen. Dazu ist es allerdings wichtig zu wissen, wo genau sich die Einzelnen vor dem Onlinekauf informieren.Die Studie, die Marktforscher Splendid-Research im Auftrag von iBusiness.de durchgeführt hat, ermittelte deswegen genau das. Die Frage "Wo informieren Sie sich von dem Onlinekauf?" haben wir 1.007 repräsentativ ausgewählten Bundesbürgern stellen lassen und detailliert ausgewertet. Die - zum Teil erstaunlichen - Ergebnisse zeigen, an welchen Stellen man idealerweise mit seinem Content-Marketing ansetzt, um Interessierte zu überzeugen. Zu beachten bei den Zahlen ist allerdings: Es handelt sich nicht um Bedarfsweckung (also den ersten Schritt in der Customer Journey), sondern um die Informationsbeschaffung vor dem Kauf. Also um den zweiten Schritt, bevor der eigentliche Kaufprozess samt Einwandbehandlung und Risikoabwägung sowie Preisvergleich den dritten und letzten Schritt bilden.Dass Google und Amazon in der Customer Journey deutscher OnlinekäuferInnen eine zentrale Rolle spielen, bestätigt unsere (nach 2018 und 2020 zum dritten Mal durchgeführte) Studie einmal meh