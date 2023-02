Welche Skills bei Unternehmen besonders gefragt sind

Englisch

Management

Projekt-Management

Vertrieb

Kommunikation

Marketing

Teamfähigkeit

Analytisches Denken

Research

Strategie

In einer aktuellen Umfrage des Business-Netzwerkes LinkedIn gaben zuletzt knapp sechs von zehn der befragten Arbeitnehmer in Deutschland an, 2023 ihren Job wechseln zu wollen.Auf der Liste für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden sich fast ausschließlich Fähigkeiten, die unter den Oberbegriff Soft Skills fallen. Dazu gehören neben Managementkompetenzen auch Skills wie Kommunikation, Teamwork oder analytisches Denken. Diese Fähigkeiten sind mittlerweile in fast allen Branchen und Berufen erforderlich, um effizient und effektiv arbeiten zu können. Zudem spielen soziale Kompetenzen auch für die Unternehmenskultur und die Zusammenarbeit verschiedener Generationen eine wichtige Rolle - Aspekte, die für Unternehmen angesichts des hohen Fachkräftemangels immer bedeutender werden. Schließlich müssen sie bei Bewerbern nicht nur mit interessanten Aufgaben und Tätigkeiten, sondern auch mit einer positiven Arbeitsumgebung überzeugen.Im Unterschied zu Hard Skills, den fachlichen Kompetenzen eines Bewerbers, sind Soft Skills eher subjektiv und für die Zusammenarbeit und das Miteinander innerhalb des Unternehmens wichtig. Die Priorisierung von Soft Skills könnte also auch darauf zurückzuführen sein, dass viele Hard Skills vermeintlich einfacher zu erlernen sind - vor allem sind Wissensstand und Lernfortschritte eindeutiger zu erfassen. Dennoch steht an erster Stelle in der DACH-Liste Englisch. Das mag zunächst verwundern - für viele Arbeitnehmer sind englische Sprachkenntnisse heute eine Selbstverständlichkeit. Es könnte aber darauf hinweisen, dass Unternehmen vermehrt im Ausland nach neuen Mitarbeitenden suchen, oder andersherum, dass Bewerber die Sprache angeben, um attraktiver für ausländische Firmen zu sein.