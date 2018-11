Koelnmesse: Dmexco-Rechtsstreit ist beigelegt

Bild: Koelnmesse Christian Muche

Das Oberlandesgericht Köln stellte bei der Aufhebung einer Einstweiligen Verfügung fest, dass Muche und Schneider bei ihrem Engagement für eine Schweizer Veranstaltung nicht gegen vertragliche Bestimmungen verstoßen hatten (iBusiness berichtete ).



Im Oktober stellte die Kammer für Handelssachen am Landgericht Köln in einem weiteren Urteil fest, dass die Kündigung der Verträge für die beiden Manager unrechtmäßig war. Die Koelnmesse wurde verurteilt, monatliche Honorarzahlungen nebst Zinsen nachzuentrichten (iBusiness berichtete ).

Die Koelnmesse und die Dmexco-Gründer Christian Muche und Frank Schneider , haben ihren Streit mit einem Vergleich abgeschlossen. Dies teilte die Koelmesse heute mit. Über den Inhalt der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Zuletzt hatten jedoch zwei Gericht pro Muche und Schneider geurteilt, was deren Verhandlungsposition gestärkt haben dürfte.Schneider und Muche machten Schadensersatzansprüche in Höhe von acht Millionen Euro geltend. Die Koelmesse gibt sich in ihrem jüngsten Statement ungewöhnlich versöhnlich und bedankt sich bei den Dmexco-Machern "noch einmal" für die "sehr erfolgreiche Aufbauarbeit im Rahmen der Demxco".