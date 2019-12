Warum Kunden auch künftig im stationären Geschäft einkaufen werden

Warum Kunden online kaufen: Auswahl, Flexibilität, Bequemlichkeit

Warum Kunden im Geschäft kaufen: Erlebnis und Vertrauen

Güter des täglichen Bedarfs werden nach wie vor hauptsächlich stationär gekauft.

(chart: Ground Truth)

50 Prozent wären enttäuscht, wenn ihr Ladengeschäft schließen würde. Vom Einkaufserlebnis, ob gut oder schlecht, berichten 56 Prozent auch gern ihren Freunden und ihrer Familie. 55 Prozent entscheiden auf Basis ihrer Erfahrung, ob sie ein Geschäft weiterhin frequentieren. Eine wichtige Verbindung zur Online-Welt: 59 Prozent der Kunden recherchieren vor dem Kauf im Laden zu Produkten online, 32 Prozent tun dies gelegentlich. Beim Autokauf informieren sich ganze 73 Prozent zunächst im Web. Diese Erkenntnisse gehen aus der aktuellen 'Value of a Visit'-Studie der Location-Plattform GroundTruth hervor, für die zwischen August und September über 1.000 Deutsche zu ihrem Kaufverhalten befragt wurden.Die Mehrheit der Befragten (jeweils über 60 Prozent) schätzen es beim Online-Kauf, zeitlich flexibel und unabhängig von Öffnungszeiten einzukaufen und Preise zu vergleichen. Jeweils über 50 Prozent mögen das breitere Sortiment und die örtliche Flexibilität. Ebenfalls die Hälfte der Befragten lässt sich beim Shoppen von anderen Produkten inspirieren und legen daneben Wert auf Online-Produktinformationen und Bewertungen. Diese Vorteile schätzen Frauen mehr als ihre männlichen Pendants. Online-Shopper nutzen übrigens aktuell eher den Desktop als ihr Mobilgerät, jeder Dritte nutzt beides.Trotz aller Online-Flexibilität: Über 60 Prozent der Befragten stören die Versandkosten, rund 55 Prozent bemängeln die Wartezeit und 41 Prozent berichten von Versandproblemen. Kein Wunder, dass knapp drei Viertel der stationären Käufer (73 Prozent) es schätzen, Produkte im Laden sehen, anfassen und direkt mitnehmen zu können. Über 40 Prozent mögen die einfache Rückgabe und lassen sich im Geschäft gern auch von anderen Produkten inspirieren.Frauen schätzen diese Vorteile generell mehr als Männer. Dabei "bummeln" und stöbern die 35- bis 65-Jährigen lieber als die jüngere Klientel zwischen 18 und 35 Jahren. Doch selbst eingefleischte Online-Käufer zieht es zu bestimmten Gelegenheiten in den Laden: 60 Prozent lassen sich von Sonderverkäufen locken, 39 Prozent suchen Geschäfte im Urlaub auf und 37 Prozent shoppen Geschenke.Für 29 Prozent ist der Ladenbummel zudem ein Gemeinschaftserlebnis mit Freunden und Familie. Besonders junge Leute mögen außerdem Unterhaltung und Events im stationären Handel. Aber auch in Sachen Beratung und Vertrauen liegt der stationäre Handel vorn: Guter Kundenservice ist für die Hälfte (51 Prozent) wichtig, 37 Prozent schätzen Produktproben.Besonders Alltagsprodukte werden meist eher stationär erworben. Lebensmittel und Körperpflegeprodukte kaufen jeweils rund 90 Prozent der Befragten lieber im Geschäft, bei Haushaltsartikeln sind es über 80 Prozent, bei Möbeln noch 58, bei Autos 49 Prozent. Bekleidung kaufen über 30 Prozent hingegen schon online und ebenso viele nutzen Online- und Offline-Kanäle gleichermaßen. Elektronische Artikel werden hingegen von 56 Prozent online bestellt, 21 Prozent nutzen beide Kanäle. In der Regel geben die Kunden übrigens online und offline ähnliche Summen aus.