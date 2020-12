Lockdown beflügelt Weihnachtsgeschäft im E-Commerce 

22.12.2020 Eine logische Konsequenz der bundesweiten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie spiegelt sich jetzt auch in Zahlen wider: Der Traffic in Deutschlands Online-Shops erreichte am 13. Dezember erneut das Niveau der Cyberweek. Damals hatten Online Shops, verglichen mit normalen Wochentagen, jeweils 17 Prozent mehr Traffic verzeichnet. Am Black Friday selbst waren es sogar 43 Prozent mehr.

Dies zeigt eine Auswertung der Nutzeranfragen von FACT-Finder , Anbieter für ECommerce-Suchtechnologie. Als Nutzeranfrage wird eine einzelne Interaktion mit einem FACT-Finder-Server verstanden. Unter anderem kann das eine Suchanfrage, ein Suchvorschlag, ein Tracking-Request oder eine personalisierte Empfehlung sein.Sven Friedrichs , Leiter FACT-Finder Entwicklung und SaaS ist sich sicher: "Da unsere Conversion Engine europaweit in fast 1.800 Online-Shops integriert ist, haben wir eine einzigartige Datensicht auf das allgemeine Kundenverhalten."Bereits zur Zeit des ersten Lockdowns (Frühjahr 2020) zeigten die Auswertungen von FACT-Finder einen signifikanten Anstieg der Nutzerzahlen. Von März bis April verzeichneten Onlineshops danach durchschnittlich ein Fünftel mehr Traffic. Die größere Anzahl an Besuchern resultierte da aber noch nicht in mehr Umsatz. Ein möglicher Grund dafür ist, dass Online-Shops in dieser Zeit auch zum Zeitvertreib aufgesucht wurden. Für diese These spricht, dass uns einige Online-Händler über ein verändertes Nutzerverhalten berichtet haben: Im Frühjahr klickten bis zu 10 Prozent der Kunden auf die Suchergebnis-Seite 3, was ungewöhnlich weit hinten ist.