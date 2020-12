Weihnachtsgeschäft: Onlinehandels-Umsatz deutlich über dem Vorjahr 

Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 14.782 Millionen Euro. Damals war nur der "Black Friday" im Erhebungszeitraum enthalten, in diesem Jahr sind auch noch Samstag und Sonntag, nicht aber der "Cyber Monday" berücksichtigt. Das durchschnittliche Wachstum in den vergangenen Jahren lag in den ersten neun Wochen des Weihnachtsquartals stets bei gut 11 Prozent.Insbesondere Bekleidung wurde online in diesem Jahr mit einem Plus um 20,5 Prozent auf 3.542 Millionen Euro deutlich mehr bestellt. Auffällig war zudem der große Zuspruch für Hersteller, die direkt an Kundinnen und Kunden verkaufen. Dieser Versendertypus konnte seine Umsätze um 31,6 Prozent steigern. Allerdings macht dieser Bereich mit einem Umsatz von 336 Millionen Euro (2019: 256 Millionen Euro) nur einen sehr kleinen Teil des gesamten ECommerce-Volumens aus. Den größten Anteil der ECommerce-Umsätze vereinten im anlaufenden Weihnachtsgeschäft die vielen auf den Onlinemarktplätzen tätigen Händler auf sich. Onlinemarktplätze insgesamt erreichten mit einem Wachstum um 22 Prozent auf 8.104 Millionen Euro (2019: 6.641 Millionen Euro) einen Marktanteil von 46,6 Prozent. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) Anders sieht es jedoch bei den elektronischen Dienstleistungen aus: Sie allein verloren vom 1. Oktober bis 29. November 2020 noch einmal 48,5 Prozent an Umsatz und erreichten 1.799 Millionen Euro (Vergleichszeitraum 2019: 3.494 Millionen Euro).Kumuliert hat der E-Commerce mit Waren seit Jahresbeginn damit ein Wachstum von 12,2 Prozent auf 73.408 Millionen Euro erreicht (Januar-Ende November 2019: 65.453 Millionen Euro). Trotz der Delle im ersten Quartal wird der ECommerce-Umsatz allein mit Waren nach Einschätzung des bevh 2020 die 80 Milliarden-Euro-Marke überschreiten.Alle Umsätze sind inklusive Umsatzsteuer.