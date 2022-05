Twitter Circle: Leserkreis von Tweets soll beschränkbar werden

Unmention: Mit Unmention befindet sich ein Tool im Test, mit dem Unterhaltungen verlassen werden können, an denen man nicht teilnehmen möchte.



Follower entfernen: Auf Twitter.com gibt es jetzt eine Möglichkeit, Follower leichter zu entfernen, ohne sie zu blockieren.



Ändern, wer innerhalb einer Konversation auf einen Tweet antworten kann: Twitter hat die Konversationseinstellungen so erweitert, dass NutzerInnen nun mitten in einer Konversation ändern können, wer auf einen Tweet antworten darf.



Sicherheitsmodus: Mit dem Sicherheitsmodus wird eine Funktion getestet, mit der Accounts vorübergehend für sieben Tage gesperrt werden, wenn sie potenziell schädliche Ausdrücke - wie Beleidigungen oder hasserfüllte Bemerkungen - verwenden oder wenn sie wiederholt und unaufgefordert Antworten oder Erwähnungen senden.

NutzerInnen sollen mit Twitter Circle mehr Flexibilität bei der Auswahl an Personen erhalten, die bestimmte Tweets sehen können. Das soll ihnen die Möglichkeit geben, sich in Tweets auszudrücken, ohne Sorge vor potenziellen Belästigungen oder ungewünschter Aufmerksamkeit haben zu müssen. Diese neue personalisierte Funktion steht ab sofort zunächst weltweit für eine kleine Gruppe auf iOS, Android und Twitter.com zur Verfügung.Vor der Veröffentlichung eines Tweets wird die Option angezeigt, ihn mit einem persönlichen Circle oder mit der eigenen gesamten Follower-Liste zu teilen. Zu einem Circle können bis zu 150 Personen hinzugefügt werden, diese Liste kann jederzeit angepasst werden. Und niemand wird über vorgenommene Änderungen am eigenen Circle benachrichtigt. Personen in einem Twitter Circle sehen einen grünen Button unter Tweets, die an eine kleine Gruppe gesendet wurden. Diese Tweets können nicht retweetet oder geteilt werden.Im Folgenden finden sich einige weitere Funktionen und Tools, die kürzlich eingeführt wurden, um das persönliche Twitter-Erlebnis individuell gestalten zu können:Erklärtes Ziel von Twitter sei es, dass alle Twitter zu ihren eigenen Bedingungen nutzen können. Dazu gehöre auch, die Kontrolle über die Art und Weise der eigenen Präsentation auf Twitter zu besitzen. Da sich dies im Laufe der Zeit ändern kann, sollten alle NutzerInnen die Möglichkeit haben, ihren Account entsprechend anzupassen. Die Funktionsweise von Twitter Circle wird beobachtet und parallel nach Möglichkeiten zur Verbesserung gesucht, bevor es für alle eingeführt wird, betont das Unternehmen.