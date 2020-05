Amazon öffnet Alexa Answers für alle Nutzer

28.05.2020 Bislang hatte nur eine Gruppe ausgewählter Alexa-Nutzer Zugang zu Alexa Answers. Damit von dem Sprachassistenten schlauere Antworten kommen, können ab sofort alle Alexa-Kunden Antworten in das System einbringen.

Bild: Amazon

Kunden stellen Alexa gerne Fragen, die Amazons Sprachassistent nicht immer beantworten kann: "Wie pflegt man Orchideen?", "Was ist der längste Stadtname der Welt?" oder "Warum heißt Ketchup Ketchup?". Um Alexa schlauer und damit hilfreicher für Anwender zu machen, steht 'Alexa Answers' nun allen Alexa-Nutzern offen.



Hier können in der Community angemeldete Nutzer in Themenkategorien blättern, eine Frage auswählen und diese beantworten. Sobald die Antworten verifiziert worden sind, kann Alexa sie auf die bisher unbeantworteten Fragen anwenden - mit dem Hinweis, dass die entsprechende Antwort von einem Alexa Answers-Nutzer stammt.

(Autor: Christina Rose )