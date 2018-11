KEP-Boom: So viele Pakete wie nie zu Weihnachten

Die Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP) verzeichnet ein wachstumsstarkes erstes Halbjahr 2018. Im ersten Halbjahr ist das Sendungsvolumen im deutschen KEP-Markt um 5,9 Prozent gestiegen. Getragen wird das Wachstum vom Anstieg bei den Paketsendungen um 6,0 Prozent. Aber auch die Express- und Kuriersendungen konnten im ersten Halbjahr deutlich - um 5,4 Prozent - zulegen. Das ist das Ergebnis der Marktanalyse der KE-CONSULT Kurte&Esser im Auftrag des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik ( BIEK ). Damit werden rechnerisch täglich über 500.000 Sendungen mehr als im ohnehin bereits starken vergangenen Jahr transportiert.Marten Bosselmann, Geschäftsführer des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik warnt: "Um die steigenden Sendungsmengen erfolgreich zu bewältigen, tätigen sie kontinuierlich umfangreiche Investitionen in Personal, Fahrzeuge, Umschlagsinfrastruktur und innovative Zustellkonzepte."Auch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft rechnet der Bundesverband Paket und Expresslogistik erneut mit starken Zuwächsen von acht bis zehn Prozent bei den B2C-Sendungen im Vergleich zu 2017. Die Zustellung an den Endkunden steigt dabei in der Weihnachtszeit um 30 Mio. Sendungen auf 330 Mio. B2C-Sendungen verglichen mit dem Vorjahr. Zu Spitzenzeiten werden dabei mehr als 18 Mio. KEP-Sendungen an einem einzigen Tag in den Netzen der Unternehmen befördert. Um dieses Sendungsvolumen zu bewältigen, werden in dieser Weihnachtszeit rund 25.000 zusätzliche Zusteller bei den Unternehmen beschäftigt.Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im bisherigen Jahresverlauf ist für das gesamte Jahr 2018 mit mehr als 3,5 Mrd. Sendungen und einem Umsatzanstieg auf erstmals über 20 Mrd. Euro zu rechnen, so ein weiteres Ergebnis der Analyse.