Die Deutschen verbringen mehr Zeit auf Amazon 

In der Corona-Pandemie kaufen die Deutschen mehr und öfter online ein und werden dies wohl auch in der Zukunft tun. Dies zeigt eine Umfrage von Channel Advisor , für die das Marktforschungsunternehmen Dynata im Mai und August 2020 jeweils über 1000 deutsche VerbraucherInnen befragt hat.Rund 40 Prozent der Befragten gaben in beiden Wellen an, dass sie häufiger online einkaufen als vor dem Lockdown. 30 Prozent verbrachten mehr Zeit auf Amazon und sogar 85 Prozent recherchierten dort nach Produkten. Aber auch andere Marktplätze und die Sozialen Netzwerke profitierten.Der Preis spielt für die meisten Deutschen die wichtigste Rolle bei der Einkaufsentscheidung. Weitere Faktoren sind die Produktverfügbarkeit, Rezensionen und die Liefergeschwindigkeit. Auch Click & Collect-Optionen werden geschätzt. Alle Ergebnisse gibt es in der Infografik: