Fast jeder Onlineshopper kauft bei Amazon 

Mit der zeitweisen Schließung von Einzelhandelsgeschäften in Deutschland im vergangenen Jahr haben sich Verbraucher verstärkt dem Onlinehandel zugewandt. Das zeigt der wichtigsten repräsentative "German Online Shopper Report 2021" des E-Commerce-Dienstleisters Pattern. 46 Prozent der Befragten der Pattern-Studie geben an, mehr Produkte online eingekauft zu haben. 32 Prozent haben erstmals Produkte, die sie zuvor nur stationär eingekauft haben, online bezogen.92 Prozent der Online-Shopper haben für den Online-Einkauf im vergangenen Jahr mindestens einmal Amazon genutzt. Dabei geben 36 Prozent an, dies in größerem Umfang als vor 2020 getan zu haben.Als Beweggründe führen Amazon-Shopper den günstigsten Preis (41 Prozent), eine kürzere Lieferzeit (37 Prozent) und einen einfacheren Online-Einkauf (36 Prozent) im Vergleich zu anderen Plattformen an. Die Mehrheit (58 Prozent) nimmt an Amazon Prime teil: 46 Prozent verfügen über einen eigenen Prime-Account, weitere 12 Prozent sind Mitnutzer anderer Prime-Mitgliedschaften - beispielsweise von Familienangehörigen. Dies kann dazu beitragen, dass die Bindung zu dieser Plattform stärker ist.Da ihr Bedarf sich in Folge des Lockdowns verändert hat, wurde das Online-Kaufverhalten der Verbraucher entsprechend vielschichtiger: Viele Amazon-Shopper gaben an, erstmalsFür zehn der 16 abgefragten Produktkategorien nutzte jeweils eine überwiegende Zahl deutscher Online-Shopper im vergangenen Jahr Amazon. Vor allem für Produkte der Kategorien Elektronik (46 Prozent), Heim- und Küchenbedarf (44 Prozent), sowie Bücher (38 Prozent) entscheiden sich Online-Shopper überaus häufig für Amazon gegenüber anderen Onlinehändlern oder stationären Einzelhändlern mit Onlineshop.In den Produktkategorienhingegen nutzten mehr Kunden Onlineshops von Einzelhandelsketten für ihre Einkäufe: In der Kategorie Bekleidung hatten spezialisierte Onlinehändler, wie beispielsweise Zalando, die Nase vorne: 42 Prozent der Befragten kauften im vergangenen Jahr ihre Garderobe bei ihnen ein, gefolgt von Amazon (39 Prozent) und Einzelhändlern mit Onlineshop (27 Prozent).