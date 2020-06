Umfrage: Social Media in der B2B-Kommunikation

09.06.2020 Kommunikationsverantwortliche in B2B-Unternehmen sind wieder eingeladen, sich an einer Umfrage für die Langzeitstudie zum Einsatz von Social Media in der B2B-Kommunikation zu beteiligen. Ein Schwerpunkt: Die Entwicklungen in Zeiten der Corona-Pandemie.

Bereits im zehnten Jahr in Folge erstellt der 'Erste Arbeitskreis für Social Media in der B2B-Kommunikation' mit Initiator Althaller Communication die Studie "Social Media in der B2B Kommunikation - wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?". Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den Entwicklungen der Unternehmenskommunikation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Studie soll auch in der aktuellen Situation Entscheidungshilfen für die strategische Nutzung von Social Media und die Planung von Budgets liefern.Alle Kommunikationsverantwortliche in B2B-Unternehmen sind eingeladen, sich an der Umfrage zu beteiligen. Den Fragebogen finden Sie unter folgendem Link: www.surveymonkey.de/r/Umfrage-2020_AK-Social-Media-B2B . Die Auswertung der Studie erfolgt anonymisiert. Auf Wunsch erhalten die Teilnehmer die Ergebnisse der Studie zugesandt. Der Hightext Verlag wird im Herbst über die Ergebnisse vorab berichten.2019 nahmen mehr als 800 B2B-Unternehmen aus allen Industrie- und Dienstleistungssegmenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Umfrage teil ( hier die Ergebnisse ). Die Langzeitstudie untersucht, welche Kanäle welche Rolle im Kommunikationsmix spielen, wer über diese Kanäle angesprochen wird und welche Kanäle für welche Aufgaben genutzt werden. Darüber hinaus fragt sie Social Media-Entwicklungen, aktuelle Trends und die Erwartungen der B2B-Community an Social Media Kommunikation ab.